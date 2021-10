Accident à Petit-Quevilly : appel à temoins

Le 21 mars à 16h25, un accident à eu lieu devant l'école Henri-Wallon du Petit-Quevilly. Un enfant de 4 ans a été renversé et légèrement blessé par une voiture roulant à faible vitesse. La voiture, une Peugeot 207 grise, était conduite par une femme d'environ 50 ans. Cette dernière s'est arrêtée pour s'assurer que l'enfant allait bien, avant de repartir. La police lui demande aujourd'hui, de se signaler à la brigade des accidents et des délits routiers au 02 32 81 25 71 et 02 32 81 43 22 et aux éventuels témoins de les contacter.