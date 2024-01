Rouen. Le jeu de société a la cote dans les bars

Plus qu'un simple phénomène, la tendance du jeu de société s'institutionnalise à Rouen. En plus des très nombreux clubs, associations et événements disponibles dans l'agglomération, l'univers du jeu de société s'invite maintenant dans les bars et les restaurants. L'offre s'est étoffée dernièrement avec l'ouverture, courant octobre, de Society, rue de la République. Ce nouveau lieu propose de se restaurer tout en s'amusant autour d'un jeu de société grâce à une ludothèque de 200 jeux en accès libre.

Ouvert un an plus tôt, le Faire Play s'est construit sur le même modèle. Le lieu se décline en restaurant, café et boutique de jeux. Ici, sur les étagères, on ne compte pas moins de 730 références uniques en libre accès au restaurant tandis que la boutique possède quelque 3 300 boîtes de jeux. Inspiré notamment de son grand frère, l'ancien Strata… J'aime, rue de la République, Faire Play cherche à fidéliser une clientèle à la fois d'habitués et de consommateurs grand public. "On a chez nous plutôt du 25 – 70 ans, explique Victor Deneuve, l'un des gérants. On a souvent des séniors qui viennent se prêter aux différentes nouveautés et qui ne jouent plus au tarot ou la manille ou tous les clichés qu'on peut leur attribuer."

Pour bien orienter les clients, le Faire Play accueille, chaque mercredi, des animateurs issus d'associations ludiques. "Nous, on vous sert à manger et eux, animent. Ce sont des sommeliers ludiques comme on dit dans le jargon, ils adaptent le jeu en fonction de vos désirs, vos préférences", s'amuse le gérant. Parmi les titres les plus joués en ce moment, "il y a la catégorie des jeux dits ambiance ou association d'idées qui fonctionnent bien, comme Code Names, Concept, Skyjo ou les jeux de rapidité comme le Double, Taco Chat Bouc Cheese Pizza, etc."

"Notre cœur de métier,

c'est d'expliquer les jeux"

"Ma femme et moi sommes des passionnés de jeux de société et on cherchait une façon de les rendre plus accessibles", explique de son côté Pierre-Jean Chaib, le patron du QG des Avenjoueurs, ouvert il y a un peu plus de huit ans, rue des Fossés Louis VIII. Le gérant a débuté avec une centaine de jeux issus de sa ludothèque personnelle avant d'enrichir les étagères au fur et à mesure des années pour arriver aujourd'hui à plus de 500 titres. Le QG des Avenjoueurs fait partie du réseau des cafés ludiques, un regroupement comptant près de 80 adhérents en France en 2022. Il s'agit d'une sorte de "syndicat" des bars à jeux de société en lien avec les créateurs et éditeurs de jeux qui permet aux établissements de mettre la main sur les dernières nouveautés ou d'organiser des tournois sur les titres phares. "Notre cœur de métier, c'est d'expliquer les jeux… On aide beaucoup les gens à choisir", poursuit le patron, même si "la majorité de nos jeux sont des jeux assez 'light', de niveau familial".

Si le gérant remarque que le jeu de société fait de plus en plus d'émules à Rouen, la tendance ne date pas d'hier. "Déjà il y a huit ans, il y avait déjà suffisamment de population ludique pour que je puisse ouvrir sans crainte." Le vivier de joueurs est tel que "ça ne me contrarie pas de voir deux autres bars à jeux qui ont ouvert. On a chacun notre clientèle, on ne se tire pas la bourre", déclare Pierre-Jean Chaib. On compte, en effet, trois bars et restaurants à jeu de société à Rouen ainsi que deux festivals dédiés à la pratique.