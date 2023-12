Procès en appel de Théo.  Depuis le tribunal de Coutances, l'avocat général "n'accepte pas qu'on vienne une nouvelle fois vomir à la face de la famille"

Un contraste saisissant anime la ville de Coutances, vendredi 15 décembre. Alors que les chants de Noël résonnent dans les rues, le procès en appel des trois accusés de la mort de Théo Perrelle en 2019 à Hérouville-Saint-Clair, touche à sa fin. Le jugement a commencé lundi 11 décembre devant la cour d'assises de la Manche.

La dernière journée du procès a donné la parole à l'avocat général pour son réquisitoire et aux avocats de la défense pour leurs plaidoiries.

Un réquisitoire féroce

"Je n'accepte pas qu'à deux reprises on vienne vomir à la face de la famille de la victime", a attaqué l'avocat général. Il a évoqué des "salades immondes" et une "mélasse sordides", concernant les réponses, jugées incohérentes, des trois accusés. Il a taclé aussi une "culture du mensonge", qui ne permettra pas, selon lui, de complètement savoir ce qu'il s'est exactement passé dans la nuit du 18 au 19 mai 2019. Dans le box, les trois prévenus sont silencieux, le regard baissé, "une contrition apparente", pour le magistrat. Il a demandé 20 ans de prison pour le principal accusé, 15 et 13 ans pour les deux autres.

Les plaidoiries

L'avocat de l'un des prévenus, 23 ans et condamné en première instance à trois ans de prison, a plaidé la relaxe. Il reconnaît la présence de son client pour des coups portés à Théo, mais réfute sa présence lors du coup de feu fatal. Il a estimé aussi que la parole de son client était crédible, ne s'étant jamais dédit. "Ce n'est pas un meurtrier ou un complice", a-t-il conclu. Sur sa tête pèsent 13 ans de réclusion.

Pour le deuxième prévenu, son avocate s'est directement adressée au jury, lui demandant de se plonger dans l'ambiance d'un quartier ou l'honneur et le fait de ne pas perdre la face compte plus que tout. Elle s'est aussi demandé s'il existait des quartiers dans la Manche. Selon elle, son client, 23 ans également, est coupable de violences volontaires. C'est pour ce chef qu'il a été condamné au premier procès à trois ans de prison. Elle a réfuté que ce soit lui qui ait tiré le coup de feu mortel. Elle a même assuré que ce n'est pas lui qui a fourni l'arme. C'est pourtant la thèse du ministère public qui demande 15 ans de prison. Le prévenu ayant terminé sa peine, elle a demandé au jury "un nuage d'espoir" pour lui en ne le condamnant pas plus.

La séance a été levée pour permettre au jury de déjeuner et va reprendre en début d'après midi. Il reste la plaidoirie de l'avocat de l'accusé principal, 23 ans, et condamné en première instance à 20 ans de prison, comme coupable du meurtre de Théo.