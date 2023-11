Ruralité. Christine Hardel veut sauver le dernier commerce de Gouvets

Sauver son commerce, telle est la mission de Christine Hardel. Elle tient le dernier commerce de Gouvets, au nord de Villedieu-les-Poêles. La commune compte 281 habitants. La Pomme d'Or Chez Titine est un bar restaurant épicerie ouvert six jours sur sept en saison, le dimanche après-midi toute l'année. Mais la propriétaire fait face à des difficultés, après une baisse de fréquentation, l'inflation et un redressement judiciaire à payer. Elle tient absolument à ce commerce ultra local, un vrai plus selon elle dans Gouvets.

Elle a ouvert une cagnotte début novembre, maintenant fermée, qui va l'aider. Elle a plein de projets pour développer son commerce : soirée à thème, repas de fin d'année, ou encore un menu anti inflation entrée, plat, dessert pour 10€ le week-end. Christine Hardel souhaite aussi moderniser sa boutique.