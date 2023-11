Orne. Oreillette, la vache normande, égérie du prochain Salon de l'agriculture

François et Lucie Foucault ont de quoi être fiers. Oreillette, leur vache normande a été sélectionnée pour être mise à l'honneur du prochain Salon de l'agriculture. Elevée dans une exploitation de Flers, Oreillette arbore une robe à trois couleurs et des lunettes parfaitement dessinées à l'instar de ses congénères normandes. Cette dernière a par ailleurs été décorée au Concours national normand 2023, ce qui fera d'elle la parfaite ambassadrice de la race.

François Foucault a repris l'exploitation en 1987 et travaille avec sa fille Lucie depuis 2020. Ensemble, ils prennent soin d'une centaine de vaches normandes, dont le lait est ensuite transformé en camembert et Pont-l'Evêque AOP. La vache normande représente la troisième race bovine de France, avec près de 6 000 troupeaux et 190 000 têtes. C'est donc tout naturellement qu'elle tient la tête d'affiche de cette édition 2024.

Le prochain Salon de l'agriculture se tiendra du 24 février au 3 mars 2024 à Paris et devrait accueillir près de 600 000 visiteurs. Pour rencontrer Oreillette, rendez-vous sur : salon-agriculture.com/Infos-pratiques/Billetterie-en-ligne