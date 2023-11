Le Havre. Le beaujolais nouveau, toujours incontournable : "Il faut le proposer, c'est la tradition"

C'est une tradition du troisième jeudi de novembre : le beaujolais nouveau fait son apparition dans les rayons des grandes surfaces et cavistes, mais aussi sur les tables des bars et des restaurants. En 2022, plus de dix millions de bouteilles avaient été vendues en France. "C'est très réglementé, je l'ai reçu en amont mais il arrive scellé, pas question de le sortir ou de le vendre avant la date clé !", rappelle Kelly Moisdon, qui vient d'ouvrir la cave Francis, allée Aimée-Césaire, au Havre.

La banane, un mythe ?

Difficile pour cette commerçante fraîchement installée d'estimer le nombre de bouteilles qu'elle vendra pour ce cru 2023. "Il y a encore certaines personnes attachées à la tradition. On travaille avec les vignerons déjà référencés dans le Beaujolais, dont la plupart proposent un vin primeur", poursuit la caviste. Le beaujolais nouveau est en effet un vin mis en bouteille très rapidement après les vendanges. Côté goût, s'il peut évoquer la banane à certains, "en général, on est plutôt sur un côté croquant, fruits rouges… Cela fonctionne bien à l'apéritif ou avec une planche de charcuterie-fromage".

Kelly Moisdon vient de s'installer allée Aimée-Césaire au Havre, en tant que caviste.

Il se garde environ un an

Dans le quartier Danton où elle est implantée, plusieurs bars comme Jost ou le Craft profitent de l'occasion pour organiser des soirées festives, avec concert ou DJ set. A deux pas, la brasserie LH Station Café a prévu d'accompagner le beaujolais nouveau par un plat en sauce, type bœuf bourguignon. "Il faut le proposer, c'est la tradition, même si cela se perd un peu au fur et à mesure que les années passent", regrette Jérémy Letendre, directeur de l'établissement. L'enjeu, pour lui aussi, est de bien doser le stock. "Ce n'est même pas saisonnier ! C'est un produit que l'on vend un jour, une semaine maximum", constate le restaurateur.

Et pourtant, Kelly Moisdon le rappelle : le beaujolais nouveau peut se garder environ un an. "Certains vignerons élaborent un vin parfait pour les barbecues de l'été !" A consommer, bien sûr, avec modération.