Transhumance. 235 moutons, une ânesse et deux chiens parcourent Evreux

Voilà un drôle de remue-ménage pour ce troupeau de 235 bêtes. Pendant quatre jours, ces moutons noirs et blancs vont parcourir Evreux à la rencontre des élèves de primaires et de collège. Sous une pluie incessante, Quicodit, l'ânesse ne se laisse pas impressionner par le parcours qui l'attend. En effet, la transhumance a débuté mardi 14 novembre depuis les coteaux de Nétreville et prendra fin le vendredi 17 novembre à la ferme pédagogique de Navarre.

Si tout ce beau monde, guidé par Benoît Voisin, le berger municipal et Odge et Païa, les deux chiens de berger, se dirige en direction d'un refuge pour l'hiver, la démarche a avant tout un but pédagogique. En effet, pendant tout leur cheminement, les troupeaux devraient s'arrêter au gré des écoles et des différents groupes scolaires. Et ce sont les enfants de l'établissement Simone Veil qui ont eu la chance de rencontrer les bêtes à quatre pattes les premiers.

Au début des années 2000, la transhumance s'étalait sur un mois et demi contre une seule journée en 2022. Cette année, quatre jours suffiront pour traverser la ville. Dès le printemps, les moutons devraient retrouver les coteaux de Saint Michel et les pâturages qu'ils participent grandement à préserver. Pour suivre leur itinéraire, voici le programme des prochains jours.

Mercredi 15 novembre :

Animations : 9h–12h et 13h30-16h30 sur le parc de Trangis.

Public : centres de loisirs (inscription obligatoire) et grand public toute la journée.

Jeudi 16 novembre :

Matinée : pour les scolaires de l'école Jean Moulin

13h30 : départ du parc de Trangis

14h : arrivée au Bel Ebat

De 14h à 16h : présentation aux écoles du centre-ville

16h-17h : tout public

Vendredi 17 novembre :

9h : départ du Bel Ebat

9h30 : arrivée allée Francis Lopez. Présentation aux écoles et collège

12h : départ allée Francis Lopez

12h15 : arrivée à la ferme pédagogique municipale