Les Verts veulent un seul aéroport normand

Dans un communiqué de presse commun, envoyé jeudi 21 avril, les écologistes des deux régions unissent leur voix pour une "rationalisation de l’offre aéroportuaire en Normandie".

"Le Président de la Région Haute-Normandie, dans une interview à Normandie Magazine et par communiqué, fait part de sa surprise de voir l’aéroport de Caen-Carpiquet se positionner clairement en situation concurrentielle face à l’aéroport de Deauville. Le Président du Conseil Général du Calvados a, lui, annoncé le 19 avril son exigence d’un développement rapide de l’aéroport de… Caen-Carpiquet ! Il a aussi apporté son soutien à l’ouverture de la desserte aérienne Caen-Londres en concurrence de la liaison déjà existante entre Deauville et Londres. Jean-Léonce Dupont a sans doute également surpris plus d’un lecteur par sa vision d’une liaison aérienne Paris-Orly comme réponse… aux dysfonctionnements de la desserte ferroviaire entre Caen et Paris", peut-on lire dans le communiqué.

Europe Ecologie Les Verts défend la place, plus centrale, de l'aéroport de Deauville, et soutient "la décision de rassembler à terme sur un site l’offre aéroportuaire des deux Normandie".