Musique. Toutes les nuances de blues sonnent au Zénith de Caen

Depuis 1994, Chanson à Caen et BackStage co-organisent les Nuits du Blues, un rendez-vous unique en France devenu culte. Cette année, il revient pour sa 26e édition, sur la scène du Zénith caennais. Au programme, trois groupes, locaux et internationaux, de style très différents. L'objectif est bel et bien de mettre à l'honneur le blues dans sa diversité. En tout, les Nuits du Blues vous offrent plus de quatre heures de musique live, de quoi ravir les passionnés et initier les nouveaux à ce genre des années 80.

Tout ce programme vous est proposé à un prix des plus accessibles : comptez entre 27 et 30 euros pour un ticket. L'événement se déroule dimanche 12 novembre, au Zénith de Caen, à 18h. Les portes ouvriront dès 17h30 pour celles et ceux qui souhaiteraient les meilleures places !

Un groupe normand

Le programme est diversifié, avec des groupes aussi talentueux les uns que les autres. Dès le début de la soirée, les huit musiciens de Know Your Soul, groupe rouennais formé pendant la crise sanitaire de la Covid-19, vous proposent de retourner dans le temps durant leur concert. Ils joueront pour vous les plus grands hits des années 60 et 70. Cuivres, chant, batterie : le cocktail promet une bonne dose de nostalgie et d'énergie. En seconde partie de soirée, l'explosive et charismatique Koko-Jean mettra à l'honneur la scène espagnole avec ses compositions mélangeant soul, blues et funk. Elle sera accompagnée par le groupe barcelonais The Tonics, un trio orgue, guitare et batterie, avec Victor Puertas, Dani Baraldes et Anton Jarl.

Pour clore la soirée avec brio, vous pourrez retrouver les Mississippi Juke Ambassadors, trois guitaristes aux identités musicales marquées : Anthony "Big A" Sherrod, Carlos Elliot Jr. et R.L. Boyce. Ils partageront la scène avec The Cornlickers, un groupe de Clarksdale avec Dale Wise à la batterie, Tony Ryder à la basse, Dave Groninger à la guitare et Bobby Gentilo à la guitare et au chant.

En plus de ce beau programme, cette année, les organisateurs nous réservent une surprise : rendez-vous en mars 2024 pour en savoir plus !

Pratique. Billetterie et infos : zenith-caen.fr