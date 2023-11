Bonne table près de Rouen. M. Epicerie et comptoir, au cœur du village

C'est le commerce au milieu du village de Montigny. L'extérieur est déjà attrayant, avec de beaux légumes en vitrine. L'accueil est tout de suite chaleureux, convivial, dès la porte d'entrée. A l'intérieur, une belle épicerie avec tout le nécessaire : le pain, les fruits et légumes, les fromages, les vins… Et puis, quelques tables au milieu des rayons où les habitants du coin dégustent de bons produits du terroir.

Un concept à l'australienne

A la carte, des plats simples et généreux, comme la brassée de saucisse au couteau, le légume rôti du moment ou le camembert rôti au miel. Je commence par un délicieux jus de raisin pressé maison, pour m'ouvrir l'appétit. En entrée, je me jette sur des arancinis, spécialité sicilienne, très bien réalisés : des boules de risotto qui renferment un peu de comté avant d'être frites. Très satisfaisant. Je passe ensuite sur une morbilflette. Il s'agit bien du même principe que la tartiflette, mais cuisinée au morbier. Un plat très réconfortant pour l'arrivée des mauvais jours. Comptez un peu plus de 26 euros pour l'ensemble, le tout dans une ambiance très décontractée.

La morbiflette.

C'est Marie Hartout et Maxime Pipart qui ont repris ce commerce au centre du village, avec l'idée de reproduire ce qu'ils ont vu lors de leur voyage en Australie. Un commerce qui regroupe tout l'essentiel, dans une zone où les magasins manquent : une bouteille de vin, du pain frais, un bureau de tabac, un relais poste. M. Epicerie et comptoir est devenu un point central du village. "On connaît bien nos clients. Ils viennent pour acheter le pain le matin, déjeuner l'après-midi, prendre l'apéritif le soir", explique Maxime Pipart. L'idée de proposer le déjeuner sur place est née de la demande même des clients qui, souvent déjà, prenaient l'apéritif ou une collation sur place. Un service de traiteur est aussi proposé par l'équipe. Une belle adresse avec des produits de qualité. A tester.

Pratique. 393 Rue du Lieutenant-Aubert, Montigny. Tel : 02 35 36 48 45.