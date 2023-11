Manche. Tempête Ciaran : plusieurs cours d'eau en crue

La Vire déborde de son lit habituel à Saint-Lô. Dans le sud-Manche, la Sienne et la Soulle sont elles aussi en crue. Le département de la Manche est en vigilance jaune aux crues jusqu'au dimanche 5 novembre au minimum. La préfecture appelle à la prudence en bord de rivière. "Ne pompez pas une cave ou l'intérieur lorsqu'il y a de l'eau autour de l'habitation", rappellent les services de l'Etat.

L'alerte jaune aux crues durera au moins jusqu'au dimanche 5 novembre.

Le but de la préfecture est de prévenir les Manchois d'un maximum de danger pour éviter les suraccidents et d'ainsi mobiliser les pompiers qui multiplient déjà les interventions. Vendredi 2 novembre, à 17h30, 2 868 demandes d'interventions avaient déjà été formulées auprès de secours. Elles vont être traitées mais cela prend du temps. La préfecture recommande donc la patience et de laisser faire les professionnels.