Notre-Dame-de-Gravenchon. Le trio rock Astonia fête ses 20 ans sur la scène de l'Arcade

Ils fêtent leurs 20 ans cette année. Les membres du trio normand Astonia préparent un concert événement samedi 4 novembre à l'Arcade de Port-Jérôme-sur-Seine. Jérémie Isaac, Frédéric Laignel et Sylvain Delcul écument les salles de la région et de toute la France avec leur rock à la fois rageux et mélancolique aux frontières d'influences aussi bien anglo-saxonnes (The Cure, Placebo) que françaises (Noir Désir, Saez).

Il y a 20 ans, les trois amis ne se connaissaient pas bien. "C'était des potes à mon neveu, explique Sylvain Delcul. Il y avait une différence d'âge et donc des univers différents. Finalement, c'est notre force." Depuis, Astonia a fait du chemin, avec 300 concerts et trois albums. "Au départ, il ne s'agissait que de répétitions puis on s'est mis à écrire des morceaux, faire de petits concerts." Et ça fait deux décennies que cela dure.

"On ne vit pas de la musique mais on peut dire qu'on est des amateurs confirmés. On essaie de faire comme les grands avec nos moyens", résume Sylvain Delcul. Au fil du temps, le groupe s'est étoffé avec un ingénieur du son, un ingénieur lumière et un régisseur-manager. "On offre un vrai spectacle."

Pour fêter ses 20 ans, le groupe s'est déjà produit en début d'année au Magic Mirrors du Havre. Pour son dernier gros concert de 2023, Astonia soufflera ses 20 bougies sur la scène de l'Arcade, à Port-Jérôme-sur-Seine, samedi 4 novembre. "C'est un concert à la maison puisqu'on y répète. On va raconter nos 20 ans sur scène. Ca va être un beau moment." La première partie sera assurée par le groupe orléanais La Jarry. Début du concert à 21h.