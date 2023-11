Bonne table à Cherbourg. Au Carré café, tartines et salades au menu

Nous nous rendons fin octobre au "Carré café et resto" dans la rue au Fourdray, sur la place Centrale de Cherbourg. Luc Jeanne, à la tête depuis 22 ans de cet établissement, nous accueille dans une ambiance chaleureuse. Le gérant travaille avec un cuisinier, Julien Facon, et une serveuse, Lucille Parisy.

"Nous travaillons avec des produits frais"

On peut y venir le matin pour un petit-déjeuner continental, le midi pour y déjeuner ou l'après-midi pour un café. Le restaurant est situé dans les rues piétonnes et dispose d'une grande terrasse. Autre atout : quand il fait beau, le soleil et la douceur réchauffent les clients.

Luc Jeanne nous reçoit dans une décoration à l'esprit lounge avec des lampes sur les tables et un bar lumineux. Il propose une brasserie "simple" et "efficace" : des croque-monsieur ou croque-madame, des tartines, des salades, des planches de charcuterie ou encore des plats végétariens... La carte varie en fonction des saisons. Je fais le choix de commander une tartine normande avec andouille, pont-l'évêque, crème fraîche, emmental, salade aux graines et tomates. Tout est préparé juste après la commande : "Nous travaillons avec des produits frais, il n'y a pas de surgelés", confie Luc Jeanne. Les mélanges entre les produits et l'assaisonnement sont réussis. Côté tarifs, c'est abordable : 12 € pour une salade ou une tartine, qu'elle soit normande, nordique ou italienne, et entre 7,50 € et 10,50 € pour un croque-monsieur. Il faut aussi compter 12 € pour des pâtes à la carbonara ou au saumon.

La tartine normande, savoureuse.

Côté boissons, Luc Jeanne dispose d'une cave à cidre AOP du Cotentin et une carte de vins sélectionnés. Il propose, comme bière locale, la Chinquante, de la brasserie Pinte de Saire à Saint-Vaast-la-Hougue. Il travaille également le samedi avec la Maison Lesdos pour la dégustation d'huîtres.

Pratique. 30-32, rue au Fourdray à Cherbourg. Ouvert du mardi au samedi, de 8h30 à 19h. Tél. 02 33 94 44 34.