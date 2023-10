Hérouville-Saint-Clair. Retournez dans les années 90's et célébrez les 30 ans du BBC !

Le Big Band Café, à Hérouville-Saint-Clair, a bientôt 30 ans. C'est la salle de musiques actuelles la plus ancienne de Normandie. Son histoire débute en 1993, avec une jauge de 150 personnes debout, contre 600 aujourd'hui. Le lieu a bien évolué et il est grand temps d'en faire une rétrospective ! Ça tombe bien, c'est tout à fait le programme de la soirée Back in the 90's, le mardi 31 octobre à 20h.

Pour l'occasion, le BBC a invité plusieurs artistes accompagnés par la salle, et notamment des groupes des années 90. Boys band, grunge et rap, cette soirée nostalgie aura de quoi ravir le plus grand nombre. Les festivités se termineront sur un DJ set anniversaire. Depeche Mode, The Verve, No Doubt, IAM, Blur, The Cardigans et bien d'autres sont au programme. Et l'équipe du Big Band Café vous réserve encore quelques surprises. C'est l'occasion de profiter d'une soirée riche en musique et en émotion et de célébrer le BBC !

Pratique. Billetterie : bigbandcafe.com/back-in-the-90s-le-concert-des-30-ans/