Argentan. One Vision of Queen en concert pour Octobre rose

La FCAI, Fédération des commerçants, artisans et industriels d'Argentan, est à pied d'œuvre pour organiser un concert en ce mois d'octobre dans le cadre d'Octobre rose dans le but de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer.

Pour cette belle soirée, mardi 24 octobre, c'est le groupe One Vision of Queen qui se produira sur scène, avec à sa tête Luciani Cadô au chant, qui a participé à The Voice en 2021.

L'an dernier, 6 040€ ont été reversés à la Ligue contre le cancer grâce au concert. La FCAI espère battre le record pour cette édition 2023.

Les dernières places sont disponibles au bureau de la FCAI, 42 rue du Beigle à Argentan.