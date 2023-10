Rouen. La préfecture interdit une marche commémorative craignant l'arrivée de militants identitaires

Une "Marche de la fierté normande" était prévue à 18h ce samedi 14 octobre à Rouen au départ de la tour Jeanne d'Arc. Il s'agit, selon les organisateurs, "de célébrer l'anniversaire de la bataille d'Hastings et la victoire de Guillaume (Le conquérant)". Mais sous ces aspects historiques, cette marche pourrait constituer un risque de trouble à l'ordre public selon la préfecture qui estime que cette dernière "aurait rassemblé des personnes issues de mouvements militants d'extrême droite".

Une manifestation censurée en raison du contexte actuel

La préfecture justifie son arrêté aussi par le contexte actuel, entre les "menaces contre les États ayant dénoncé les attentats du Hamas, leurs ressortissants et la communauté juive en particulier", ainsi que le contexte de deuil national lié à l'assassinat d'un professeur de lycée, vendredi 13 octobre à Arras, et enfin du fait de l'organisation, ce samedi 14 octobre, de la fête du ventre à Rouen rassemblant de nombreuses personnes et se situant proche du périmètre de la manifestation.

Les services de l'État soulignent également le fait qu'à cette occasion les effectifs de polices municipale et nationale seront fortement mobilisés.