Saint-Lô. Le groupe normand Les Imposteurs assure ce soir la première partie des Wampas au Normandy

Après avoir charmé les auditeurs avec leur titre léger "J'aime bien te dire", le groupe normand Les Imposteurs repoussent les limites de leur créativité en proposant "Mon Village". Cette nouvelle chanson met en lumière les enjeux de l'exode rural et de la bétonisation des routes, faisant écho à des problématiques actuelles.

Jacques Jourdan à la basse, du groupe Radio Cadillac, Cyril Lecordier à la guitare des Bergmann Fashion, Sebastien Vallet au saxophone - il est également membre du groupe Cool on the west coast - et Mickael Lepesteur à la batterie, du groupe Olifan, apportent leur virtuosité et leur passion à chaque note jouée, tandis que Nicolas Bourdier, par ses paroles acidulées, fait vibrer les cœurs et les esprits.

Ils sont ce vendredi 6 octobre au Normandy à Saint-Lô, où ils assurent la première partie des Wampas, célèbres pour leurs titres Manu Chao ou Rimini. Le concert débute à 20h30.