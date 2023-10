Manche. Une récompense pour retrouver une balise perdue en mer

500 € de récompense, telle est la somme offerte pour retrouver une balise perdue en mer. Elle est proposée par le Ceres, une entreprise implantée à Montfarville qui réalise des études océanographiques, de la recherche et du renflouement d'épaves ainsi que de l'expertise maritime et sous-marine. Elle a perdu un capteur acoustique, appelé hydrophone, à environ 20 nautiques, soit environ 37 km, à l'Est de Barfleur.

L'objet mesure 60 cm par 10, avec 10 m de câblot inox. Si un pêcheur le trouve dans son chalut, ou s'il s'échoue sur une plage, il faut contacter le Ceres.

Pratique. Contact : info@ceresm.com. Tél. 02 33 54 07 11.