Caen. La Fête de la science attise la curiosité

C'est déjà la 32e édition de la Fête de la science à Caen, trois jours de manifestations célébrant la recherche scientifique et l'innovation. Cette année, et à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques, le sport sera mis à l'honneur. Le village, situé sur le campus 2, sera ouvert de 9 h 30 à 15 h 45 le vendredi 13, et de 10 heures à 18 heures les samedi 14 et dimanche 15 octobre. Près de 80 événements sont prévus : dans un cadre scolaire ou en famille, il y en aura pour tout le monde.

Des activités ludiques et festives

La Fête de la science se veut accessible et amusante : l'objectif, c'est d'expérimenter ! Entraînement cérébral ou réalité virtuelle, vous serez invité à tester de nombreux ateliers. Votre participation sera également requise pour des Battle royale, le samedi et le dimanche après-midi. Vous pourrez ainsi défendre votre équipe en remportant divers défis et quiz scientifiques. Pour encore plus de fun, assistez au concert du groupe LaBotanique, spécialistes de "pop végétale". Insolite mais vrai, ils font de la musique à partir de la conductivité naturelle des plantes.

Le sport mis à l'honneur

Vous pourrez rencontrer Rim Ridane, multiple championne de boxe française et ambassadrice de l'édition 2023. Ça se passera le mardi 10 octobre, à la Bibliothèque d'Ifs. À côté de ça, découvrez la vie d'Eugène Maës et de Maurice Hélitas, la féminisation et la démocratisation du sport dans l'histoire… La Fête de la science se clôturera le lundi 16 octobre, avec une rencontre entre la nageuse Marion Joffle et l'équipe des expéditions Deep Climate, l'occasion d'interroger l'adaptation du corps humain aux défis climatiques.

Deux festivals associés

Vendredi 6 et samedi 7 octobre, les BD scientifiques seront mises en avant avec le festival Hypothèse(s), où vous pourrez rencontrer des auteurs et participer à des ateliers. Samedi 14 et dimanche 15 octobre, Tous sentinelles de la mer sera l'occasion de découvrir les sciences marines et sous-marines.

Pratique. Plus d'infos sur fetedelascience-normandie.fr.