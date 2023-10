Place du commerce. Déménagement et ouvertures du côté de Rouen

Depuis peu, deux nouveaux établissements ont ouvert à Rouen et un autre a déménagé.

De la seconde main et du sport

Une nouvelle friperie s'est ajoutée à la liste déjà existante du centre-ville de Rouen. 30 secondes remplace désormais la Baraque à fripes au 3 rue du Pont-de-l'Arquet. Accessoires et vêtements de seconde main y sont vendus. Dans le même registre, la recyclerie le Maillon normand s'est installée dans de nouveaux locaux à Barentin au mois de juillet. L'établissement, qui dépend de la Croix-Rouge, permet aussi à des personnes éloignées de l'emploi de s'insérer dans le milieu professionnel. Du côté de la place Saint-Marc à Rouen, une nouvelle salle de sport vient d'ouvrir. Elle dispose d'un local où des tapis de course, des appareils de musculation, des rameurs et des vélos elliptiques ont été installés. Pour venir, il faut prendre un abonnement. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.