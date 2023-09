Caen. Palais Fontette : de nouveaux visuels dévoilés

Lundi 25 septembre, lors du conseil municipal de la ville de Caen, de nouveaux visuels du Palais Fontette ont été dévoilés. Pour rappel, l'ancien Palais de justice va accueillir un hôtel de luxe ainsi qu'un espace d'affaires d'ici 2026.

L'hôtel 4 étoiles comportera près de 200 chambres. - © Equipage Architecture

Il s'agira d'un hôtel 4 étoiles de 10 900 m², comptant 196 chambres, installé dans le palais et géré par le Groupe Mariott. L'espace affaires quant à lui, prendra place dans un nouveau bâtiment, construit à la place de l'ancien tribunal pour enfants (partie non classée). Il y aura une grande salle de conférences de 519 places assises et plus de 1 400 places debout avec plusieurs autres salles, pour un total de 3 400 m², un spa de 830 m² et une brasserie de 685 m².

L'extension du projet. - © Equipage Architecture

Un espace affaires doit aussi voir le jour. - © Equipage Architecture

Un projet à 63 millions d'euros qui devrait voir le jour d'ici 2026.

