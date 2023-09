Alençon. Le Salon de l'habitat, le rendez-vous pour découvrir les nouvelles tendances 

Pour de nombreux Français, la question du logement est devenue prioritaire. Le Salon de l'habitat, organisé du vendredi 6 au dimanche 8 octobre au Parc Anova à Alençon, vous permet de rencontrer les professionnels du secteur. Vous avez envie de rénover ou de construire une maison ? Vous avez besoin de faire le bon choix pour passer l'hiver au chaud ? Vous vous demandez s'il faut vous chauffer au bois, à l'électricité ou avec des granulés ? Si vous souhaitez concocter de bons petits plats ans une cuisine équipée ou aménager ? Ce salon vous permettra de trouver des réponses à vos questions.

Depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, l'extérieur occupe une place de plus en plus centrale au cœur de la maison. Il sera possible d'envisager de moderniser votre terrasse, ajouter une pergola ou bien redessiner les espaces.

Les goûts et les couleurs sont propres à chacun, mais tout le monde pourra trouver son bonheur auprès des décorateurs d'intérieur, peintres, tapissiers, et spécialistes du mobilier (canapé d'angle ou droit, en velours ou en cuir, une lampe, une horloge...). Les visiteurs repartiront du salon avec des idées plein la tête.

L'affiche officielle du Salon de l'habitat à Alençon.