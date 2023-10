Alençon. En octobre à La Luciole : une dizaine de concerts, dont celui d'Adé

Après une intro festive le 8 septembre dernier pour présenter sa programmation du trimestre, c'est par des visites thématiques lors des Journées européennes du patrimoine que la Luciole à Alençon a rouvert ses portes après la trêve estivale. Après quatre concerts qui ont rythmé la fin septembre, une dizaine d'autres sont programmés durant ce mois d'octobre, avec une nouveauté : les Extra-Lulus, dont la première édition a lieu le samedi 7 octobre à partir de 21 heures (ouverture des portes à 20 h 15). Car il s'agit d'un nouveau concept de concerts électro-techno tardifs avec plusieurs groupes ou DJ à l'affiche, jusque vers 3 heures du matin. Ce 7 octobre, retrouvez Pimousse, Les vulves assassines, Turfu et Zélie.

Adé sur la scène

des musiques actuelles d'Alençon

Ce sont aussi des partenariats : le jeudi 12 octobre par exemple avec TFT Label de L'Aigle, pour la tournée Aérolab avec les chansons pop de Appelez-moi François, et le lendemain, vendredi 13 octobre, avec le festival Livres et Davantage, pour le concert chansons françaises de Florent Marchet.

Le titre Tout savoir de l'ex-chanteuse du groupe Thérapie Taxi tourne en boucle depuis plus d'un an sur les radios FM, symbole d'une émancipation réussie. Après la sortie de son premier album solo intitulé Et Alors ?, au lendemain d'un concert à Bruxelles et à la veille d'un autre au Havre dans une tournée marathon qui enchaîne les dates jusqu'à la mi-décembre, la chanteuse pop sera sur la scène des musiques actuelles d'Alençon le jeudi 19 octobre, à 20 h 30. Pour sa première partie, Adé a invité Johnny Jane, musicien aux rythmes souvent mélancoliques. Les places sont à 26 euros en prévente et 28 euros sur place (22 euros pour les abonnés et 13 euros pour les enfants).

Les concerts en octobre

Jeudi 5 à 20 h 30 : pop avec Aime Simone ; samedi 7 à 21 heures : les Extra-Lulus ; jeudi 12 à 19 heures : chanson pop avec Appelez-moi François ; vendredi 13 à 20 h 30 : chanson française avec Florent Marchet ; samedi 21 à 20 h 30 : rap avec Médine ; mardi 24 à 15 h 30 performance électro théâtrale avec Uhme ; vendredi 27 à 20 h 30 open-mic hip-hop ; samedi 28 à 20 h 30 : rock hip-hop funk avec Apes O'Clock.