Musique. Le point sur les temps forts de l'année au Zénith de Caen

Bonne nouvelle, il est encore temps de prendre ses billets pour cette saison riche et variée au Zénith de Caen !

M Pokora fête 20 ans de carrière

Alors que le mois d'octobre approche à grands pas, certains concerts ont encore quelques places à offrir. C'est par exemple le cas de Carnet de voyage, la tournée de Christophe Mae inspirée par son séjour au Cap Vert. Il reste des places pour le samedi 30 septembre, à 20 heures. Le lendemain, le dimanche 1er octobre, c'est l'Epicentre Tour, de M Pokora qui vous ouvre ses portes pour ses 20 ans de tournées. Les semaines qui suivent, vous pourrez également retrouver Zazie, le vendredi 6 octobre, puis Claudio Capéo, le 13 octobre.

Rattrapage pour Christophe Maé

On débute l'année 2024 avec une séance de rattrapage pour celles et ceux qui auraient manqué la première date de Christophe Maé. C'est le samedi 27 janvier à 20 heures. Le lendemain, le dimanche 28 janvier, vous pourrez retrouver Grand Corps Malade sur la scène du Zénith. Ce sera l'occasion de réécouter ses grands classiques et de découvrir son nouvel opus.

Calogero de retour à Caen

Enfin, Calogero passera par Caen pour son A.M.O.U.R Tour le mercredi 31 janvier à 20 heures. Cette fin janvier promet d'être riche en émotions pour les fans de variété française. On enchaîne dès le jeudi 1er février avec Alors, on danse ?, spectacle qui réunit plusieurs danseurs de Danse avec les Stars, sous la houlette de Chris Marques.

Années 80 ou Goldman

Les spectacles du Zénith, c'est aussi l'occasion de (re)découvrir des grands classiques de la musique française et internationale. C'est précisément ce que vous proposent les artistes de Stars 80, qui reviennent à Caen pour une nouvelle tournée le vendredi 24 novembre. Au cours de l'année, il y en aura pour tous les goûts : le concert anniversaire des 100 ans de Disney le vendredi 1er décembre, Goldmen Tribute 100% Goldman le dimanche 21 janvier ou encore So Floyd, The Pink Floyd Tribute le samedi 10 février.

Pratique. Plus d'infos sur zenith-caen.fr.