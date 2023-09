Caen. La Nuit du jeu : une soirée pyjama dans l'Abbaye aux Hommes

La Ville de Caen et ses partenaires locaux, la Ludothèque Jeux M'amuse et l'association Éphémère, vous proposent une soirée insolite, consacrée aux jeux sous toutes leurs formes. L'événement, à destination des jeunes, se déroulera le jeudi 28 septembre, de 19 heures à 1 heure du matin à l'hôtel de ville. L'Abbaye aux Hommes tout entière est réquisitionnée pour l'occasion.

Jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle, enquêtes, construction… Il y en a pour tous les goûts ! Vous pourrez retrouver de grands classiques, notamment un Loup-garou salle Poirier, mais aussi dénicher de nouvelles pépites. Des jeux surdimensionnés sont également prévus sur l'esplanade et dans le cloître. En plus des jeux, la soirée promet une ambiance festive, entre photobooth, tours de magie, maquillage et chamallows grillés. Une bataille de polochon est même prévue sur l'esplanade ! Les animations sont gratuites, mais n'oubliez pas de porter votre plus beau pyjama.

Pratique. Plus d'infos : 02 31 30 41 00