Bonne table à Caen. Des burgers 100% maison chez Burger Street

Ce midi, j'avais envie de me faire plaisir. Pizza, sushis ou hamburger ? J'opte pour les burgers de Burger Street, un restaurant situé dans la petite rue Caponière, non loin de l'hôtel de ville de Caen. Ici, les burgers sont préparés à la main, du pain aux ingrédients. L'essentiel est d'avoir un pain de qualité. "Il fallait que l'on trouve un boulanger qui soit capable de nous fournir cent pains maison par jour", explique Fabien Harel, responsable du restaurant depuis le mois d'avril et diplômé dans la restauration depuis 1997. Régis Lemazurier a ouvert ce restaurant il y a dix ans avant d'en ouvrir un deuxième à Bagnoles-de-l'Orne.

Moyenne ou grande faim

Son idée de départ ? Proposer des burgers avec trois bases différentes. "Il y a le burger simple américain. Le chicken, identique au premier mais on remplace le steak haché par du poulet pané. Et puis, le végétarien." De là, Burger Street fait preuve d'inventivité. Le Normand, le Montagnard, l'Everest, le Londonien… Dix burgers figurent aujourd'hui à la carte. Je me laisse tenter par l'Indien, composé d'oignons, tomates, cheddar, poulet au curry, salade et de sa sauce pita. Le cuisinier prépare mon repas sous mes yeux. L'odeur des ingrédients entre dans mes narines. Je suis affamée. Le burger est accompagné de frites maison, d'une salade verte et quelques légumes crus. C'est un délice.

Le burger indien.

Ce burger n'a rien à voir avec ceux que l'on peut trouver dans les grandes chaînes de fast-food. Le restaurant s'adapte même à la satiété du client en proposant des tarifs différents. 14 € le menu pour les "bons mangeurs", 15 € pour les "gros mangeurs", et 16 € pour les "très gros mangeurs". Vous l'aurez compris, les petits mangeurs ne sont pas les bienvenus. J'ai choisi pour la formule moyenne. "On peut ajouter des suppléments comme du fromage, une galette de pomme de terre ou de la charcuterie", conclut le responsable.

Pratique. 13 rue Caponière à Caen, ouvert du lundi au vendredi, midi et soir. Tél. 06 13 28 34 10.