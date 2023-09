Foire de Caen. La Japan Manga Wave, "une première en Normandie"

Événement emblématique de chaque rentrée, la Foire internationale de Caen a décidé cette année de mettre à l'honneur le Japon, le pays du soleil levant, avec un événement dans un événement : la Japan Manga Wave, qui aura lieu du vendredi 22 au dimanche 24 septembre au Parc des expositions. "Une première en Normandie", nous confient les organisateurs de la Foire de Caen, qui espèrent attirer un public plus jeune afin de rendre l'événement encore plus intergénérationnel, tout en collant parfaitement au thème de cette édition.

Attirer un public

de passionnés

Véritable mouvement de mode, la culture japonaise d'antan et actuelle fascine aussi bien les grands que les petits. Afin de mettre en avant la pop culture japonaise, de nombreuses animations, conférences et shows sont prévus avec des jeux vidéo, comme une piste Just Dance, des bornes d'arcades, mais aussi un village cosplayeurs dédié à ceux et celles qui désirent venir habillés de la même manière que leurs personnages de fictions favoris. De plus, seront présents certains mangakas, des auteurs de bandes dessinées japonaises, tel que celui d'Aries Manga, mais aussi des caricaturistes. Et puis, quand on se plonge dans un univers, la gastronomie a bien évidemment une part importante. Il sera possible d'y déguster des mets typiquement japonais tel que les sushis ou bien les onigiris, qui sont des petits sandwichs triangles à base de riz bien cuit et garnis d'ingrédients divers tels que du poisson, ou bien des légumes cuits.

Pratique. La Japan Manga Wave a lieu du vendredi 22 au dimanche 24 septembre. 12 € la journée ou 29 € le pass 3 jours.