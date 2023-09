Rouen. IAM, Benjamin Biolay, Pierre de Maere… La très riche nouvelle saison du 106

Ne cherchez plus les places pour Adé, SDM, Hoshi ou I am, c'est déjà complet. Le 106 reprend ses concerts à partir du samedi 16 septembre, avec le rock psychédélique de Temples. Jean-Christophe Aplincourt, le directeur de la salle, livre son enthousiasme sur cette nouvelle saison.

Qu'est-ce qui guide le 106 dans ses choix de programmation ?

"Notre devise, c'est satisfaire et surprendre. On veut contenter les spectateurs, les toucher dans ce qu'ils aiment mais aussi les emmener vers des choses qu'ils ne connaissent pas encore et leur rendront la vie plus belle. Donc, beaucoup de diversité : musique du monde, rock, électro, rap, chansons, folk musique ou jazz. On programme des artistes régionaux, nationaux et internationaux."

Avec quelques coups aussi ?

"Oui, c'est complet d'ailleurs. Les spectateurs sont au rendez-vous. Ils achètent les billets pour IAM, MC Solaar, Benjamin Biolay, Lorenzo ou Pierre de Maere… Ce sont des concerts à grand succès. D'autres seront sûrement complets bientôt, donc soyez à l'affût."

Un concert que vous attendez

particulièrement ?

"Moi, j'en aime beaucoup. Mais j'attends Squid (le 27 septembre), qui est un groupe de Brighton qui est super, j'attends David Eugene Edwards (le 28 septembre), qui est un chanteur folk américain incroyable. Et ce n'est que pour septembre ! J'ai d'autres joies en perspective avec French 79 (le 9 décembre) en électro, c'est super. C'est comme être propriétaire d'un magasin de jouets. Les produits nous plaisent !"

Le public revient. La page de la

pandémie est-elle enfin tournée ?

"Oui. On a mis des semaines, voire des mois à retrouver la confiance des spectateurs. Des tournées étaient annulées, des gens étaient encore craintifs. Alors oui, la page est tournée, mais il faut se souvenir que c'est très précieux. Ces moments de concerts, ces moments-là sont importants. Le message, c'est "profitons-en", parce qu'on vit de belles années. Je crois que ça va durer, mais chaque jour compte ! En tout cas, on est rentrés à nouveau dans les agendas."