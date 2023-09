Tinchebray. Jean-Baptiste Guegan, la voix de Johnny au Colys'Haie

Après deux concerts à l'Olympia à Paris et avant un autre à la Bourse du travail à Lyon, Jean-Baptiste Guegan, sosie vocal de Johnny Hallyday, sera à la salle du Colys'Haie à Tinchebray pour deux concerts, samedi 23 (complet) et dimanche 24 septembre. Depuis sa victoire en 2018 dans La France a un incroyable talent, c'est sur les scènes d'une cinquantaine de Zéniths et lors d'un concert à l'Accor Arena de Bercy que le chanteur a "le plus aimé présenter ses albums au public". Son album Puisque c'est écrit s'est vendu à 300 000 exemplaires et l'opus Rester le même, enregistré en plein confinement entre Paris et Nashville (Tennessee), s'est écoulé à 100 000 exemplaires. L'hiver dernier, l'artiste est retourné à Nashville pour enregistrer Toutes les larmes sèchent un jour. Cet album de 15 titres sillonne les sentiers de la vie d'un homme comme les autres, ou presque.

Pratique. Dimanche 24 septembre à 15 heures. Billetterie à la mairie de Tinchebray et en ligne sur le site de la Ville de Tinchebray Bocage.