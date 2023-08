[Carte interactive] Immobilier. Augmentation des impôts sur les résidences secondaires : votre commune est-elle concernée ?

Propriétaires, allez-vous devoir mettre la main au portefeuille ? Selon un décret publié vendredi 25 août, plus de 260 communes normandes peuvent désormais augmenter la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, et pourront appliquer cette taxe sur les logements vacants.

Les communes du littoral normand concernées par la surtaxe

Jusqu'à aujourd'hui, étaient concernées seules les communes de plus de 50 000 habitants, situées en zone urbaine "tendue" comme Paris ou Bordeaux. Désormais, et on le voit sur la carte, les communes du littoral sont aussi autorisées à augmenter leurs taxes.

Gros caillou dans la chaussure pour certains, moyen d'améliorer l'accessibilité à l'habitat à l'année pour d'autres, la mesure concerne des villes "confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant", indique le décret.

Et ça va coûter combien ? Si la commune décide d'appliquer la surtaxe concernant les logements vacants, le propriétaire du bien doit alors régler une taxe qui correspond à 17 % de la valeur locative la première année, et 34 % les années qui suivent, si le logement reste vide.