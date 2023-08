Le Havre. Sur les épaules des géants, la programmation dévoilée

Fort du succès de la première édition de Sur les épaules des géants, l'événement scientifique revient les 21, 22 et 23 septembre au Havre. Cette manifestation, pensée pour démocratiser les sciences, propose une programmation accessible avec des ateliers ludiques, des rencontres, des conférences ou encore des propositions artistiques et culturelles.

Vers l'infini

Cette année, des scientifiques, des physiciens, des mathématiciens, des biologistes, des spationautes, mais aussi des humoristes et des chefs cuisiniers exploreront la thématique des infinis à travers différentes disciplines pour partager et transmettre leurs savoirs et donner envie de découvrir.

Parmi eux, le physicien et Prix Nobel Alain Aspect, la spationaute Claudie Haigneré, le chef étoilé Thierry Marx ou encore l'humoriste Guillaume Meurice et des scientifiques de renom comme Jean-Pierre Sauvage (Prix Nobel 2016), Hugo Dusminil-Copin (Médaillé Fields 2022), Jean-Marie Tarascon (Médaillé d'or CNRS 2022), Valérie Masson-Delmotte (climatologue et rapporteur GIEC), Julien Gigault (médaillé de bronze CNRS 2020), Emmanuelle Périé Bardout (Fondation Under The Pole), Roland Lehoucq (astrophysicien CEA), Eric Lagadec (président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique), Nathalie Besson (chercheuse en physique des particules, CEA), Etienne Klein (physicien et philosophe des sciences, CEA) ou encore Francis Rocard (CNES).

Plus d'une centaine d'interventions est programmée dans plusieurs lieux de la ville durant trois jours ainsi que des spectacles et des expositions. Toutes les séquences sont accessibles gratuitement mais sur réservation.