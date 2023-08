Saint-Sauveur-d'Émalleville. Festival de la Terre, un week-end pour découvrir le métier d'agriculteur

Les Jeunes agriculteurs de Seine-Maritime et les Jeunes agriculteurs de Criquetot-l'Esneval organisent le Festival de la Terre, dans la commune de Saint-Sauveur-d'Emalleville, samedi 2 et dimanche 3 septembre. Il s'agit de la plus grande fête agricole de Seine-Maritime. Tout au long du week-end, les visiteurs sont invités à découvrir le métier d'agriculteur.

De nombreuses animations sont prévues pour divertir le public. Il sera possible d'assister à des concours de Moiss batt' cross, d'auto-foot et de tracto-force. Comme chaque année, la mini-ferme et son marché fermier et artisanal accueilleront les visiteurs. Parmi les temps forts, une messe des laboureurs sera célébrée en plein air.

Près de dix concurrents seront présents pour la finale départementale de labour (dimanche) et le vainqueur représentation de département au concours régional de labour 2024.

Des animations sont aussi prévues pour les enfants, comme des structures gonflables et des mini-quads. Deux nouveautés font leurs arrivées cette année : un spectacle de voltige équestre présenté par Sacha Fiquet et une tyrolienne longera le festival.

Près de 8 000 visiteurs sont attendus.

Festival de la Terre - samedi 2 septembre de 14 heures à 18 heures et dimanche 3 septembre de 10 heures à 18 heures - Entrée : 6 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).