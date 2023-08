Disparition inquiétante d'un homme de 62 ans dans la Manche. L'appel à témoins de la police élargi au Calvados

Mise à jour jeudi 17 août à 17 h 15 La police nationale élargit ses investigations et son appel à témoins au département du Calvados. Pascal Jouanne y a longtemps vécu, notamment à Falaise ou Caen. Il faut toujours contacter le commissariat de Granville en cas d'information.

Pascal Jouanne, 62 ans, n'a plus donné de nouvelle depuis lundi 14 août, vers 9 heures. Il avait quitté son domicile à Granville. Selon la police, il souffre de dépression.

Un homme au volant d'une Peugeot 308 de couleur noire

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon bordeaux, d'un polo blanc et d'une veste écru. L'homme de type caucasien et de corpulence normale porte aussi des lunettes de vision. Sans document d'identité, de moyen de paiement et de téléphone, Pascal Jouanne circule habituellement à bord d'une Peugeot 308 de couleur noire immatriculée GF-964-CV. Les recherches effectuées par son entourage et la police restaient vaines.

Pratique. En cas d'informations, merci de contacter le commissariat de police de Granville par téléphone au 02 33 91 27 50.