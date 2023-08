Bricquebec-en-Cotentin. Un blessé grave dans un accident de la route

Un homme de 41 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route, samedi 12 août. Il a eu lieu vers 20 h 30 sur la route de Sottevast à Bricquebec-en-Cotentin. La victime a été transportée médicalisée par le Smur de Cherbourg vers le CHU de Caen. Deux autres personnes, des hommes de 12 et 21 ans, sont blessées plus légèrement et ont été emmenées au centre hospitalier de Cherbourg. Une seule voiture est impliquée dans cet accident qui s'est produit à grande vitesse.