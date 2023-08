Normandie. Départs en vacances : Bison Futé voit noir, la circulation extrêmement difficile sur les routes

Les aoûtiens sur le départ devront s'armer de patience pour ce premier week-end d'août, le plus chargé de l'année sur les routes.

Une circulation extrêmement difficile le samedi 5 août

Bison Futé annonce une circulation très difficile dans le sens des départs sur tout le territoire français vendredi 4 août, et extrêmement difficile (journée noire) pour le samedi 5 août.

Les recommandations pour la journée du samedi sont de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 6 heures ou après 13 heures, d'éviter la N165 entre Nantes et Quimper de 11 heures à 20 heures ou encore d'éviter l'A10 entre Orléans et Bordeaux entre 7 heures et 19 heures.

Dans le sens des retours, la journée est classée jaune (circulation difficile) samedi 5 août. Bonne nouvelle en revanche pour les juillettistes qui reviennent le vendredi 4 août ou le dimanche 6 août, la circulation s'annonce habituelle.