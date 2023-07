Manche. Pourquoi les cinémas tirent-ils leur épingle du jeu pendant les vacances ?

En cas de mauvais temps, le cinéma est un bon exemple d'activité à faire pendant les vacances en remplacement de la plage ou des visites en extérieur. Dans la Manche, la météo capricieuse permet aux salles obscures de sortir leur épingle du jeu.

• Lire aussi. Loisirs. Que faire en famille dans la Manche quand il pleut ?

De très bons chiffres dans les salles

Par exemple, le CGR de Cherbourg enregistre une belle fréquentation : "Bien évidemment, la météo a une très grande incidence sur notre fréquentation, confie Sandrine Mesnil, directrice de la structure cherbourgeoise. Quand il ne fait pas beau, on voit notre clientèle revenir de façon très forte dans nos salles, et notamment quand on a des grosses sorties comme Barbie et Oppenheimer. On va dépasser les 3 000 entrées pour Barbie et on n'est pas loin des 2 000 pour Oppenheimer, ce sont de très bons chiffres."

Reportage Impossible de lire le son.

Au niveau national, les 200 000 entrées sont dépassées sur les 74 sites CGR : "C'est déjà énorme, nous sommes très contents." Sandrine Mesnil donne également l'exemple d'une journée comme celle du dimanche 23 juillet : "Il a fait très mauvais, nous avons fait facilement sur une séance pas loin de 900 à 1 000 personnes d'un coup, alors qu'on aurait eu moitié moins en cas de soleil. Nous avons beau avoir des grandes salles, ça se remplit très vite et il faut réserver dans ce cas." La responsable rappelle quand même que les spectateurs sont au rendez-vous lors de la sortie de films attendus l'été, et ce malgré une météo propice : "Le public est là, nous avons tous les âges, ça touche toutes les générations."

"Barbie" et "Oppenheimer" sont les deux films à voir cet été.

Des salles climatisées

Aussi, en cas de fortes chaleurs, les salles de cinéma sont climatisées et très appréciées des clients. "Les gens viennent aussi se réfugier quand il fait chaud", ajoute Sandrine Mesnil. Par ailleurs, des tarifs préférentiels sont aussi proposés par les cinémas en août.