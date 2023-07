Normandie. Plusieurs actions menées contre la tuberculose bovine dans l'Orne et le Calvados

Depuis le 11 avril 2023, un plan d'action renforcé contre la tuberculose bovine, maladie infectieuse transmissible à l'homme, a été mis en place par la préfecture de l'Orne et différents partenaires.

Commun à l'Orne et au Calvados, il fixe comme missions prioritaires d'améliorer le dépistage, mettre en place des mesures de prévention dans les élevages, augmenter les analyses sur les blaireaux et les sangliers, assainir les troupeaux contaminés et offrir un accompagnement adapté aux éleveurs concernés.

De nombreuses mesures supplémentaires

Depuis, d'autres actions ont été mises en œuvre. 94 vétérinaires ont été formés pour la Normandie, les cartes vertes des éleveurs n'ayant pas réalisé la prophylaxie ont été systématiquement retirées et trois d'entre eux ont été verbalisés. 22 éleveurs ont également été formés sur les mesures de biosécurité, une surveillance renforcée de la faune sauvage et notamment des blaireaux, ainsi que la mobilisation systématique de la Mutualité sociale agricole autour des éleveurs concernés ont été mises en place.

Un nouveau comité de suivi commun à l'Orne et au Calvados se réunira le 19 septembre afin de partager le bilan et préparer la nouvelle campagne de prophylaxie 2023-2024.