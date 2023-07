Caen. Quand il pleut, l'escalade a la cote !

Si vous aviez prévu des sorties en extérieur, vous devez sûrement revoir vos plans à cause de la pluie qui est bien présente en Normandie ces derniers jours.

Pour se divertir et occuper les enfants, les activités d'intérieur font le plein : escape game, cinéma, parc de loisirs ou encore escalade. Une augmentation de la fréquentation que remarque Sylvain Rauche, le directeur de la salle d'escalade Climb Up à Caen : "L'été a démarré vraiment doucement et c'est vrai que l'arrivée d'un temps plus maussade attire des inscriptions de dernière minute."

Parmi la clientèle qui vient pendant ces vacances, des touristes étrangers ou des familles du coin qui veulent profiter ensemble. "La fréquentation augmente, surtout sur les cours encadrés : cours familles ou enfant. Le matin, on n'en a que trois d'inscrits et tout à coup, en une demi-heure, il y a sept autres inscriptions."