Météo. Le mauvais temps va-t-il durer en Normandie ?

Quatre des cinq départements normands sont en alerte jaune aux pluies ou aux orages : la Seine-Maritime, l'Eure, le Calvados et l'Orne. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive en ce mois de juillet. Alors le temps maussade va-t-il continuer en cette période de grandes vacances ? Malheureusement la réponse semble être oui, comme nous l'explique Daniel Vendramini, responsable du service prévisions et climatologie Météo France à Rennes, lundi 24 juillet : "On va encore avoir ne serait-ce que demain matin (mardi 25 juillet N.D.L.R.) une traîne bien active avec des lignes d'averses qui vont donner ponctuellement beaucoup de pluies, surtout en Basse-Normandie. Ça continue avec des cumuls assez importants, on attend encore des pluies importantes jeudi et aussi aux alentours du 1er août. Ça pourrait encore continuer au début du mois d'août mais de façon peut-être un peu moins importante."

Quid du mois d'août ?

Pour le mois d'août, difficile d'avoir de prévisions fiables. Ce sont plutôt des tendances, mais d'après le prévisionniste, "il n'y a pas de scénario qui privilégierait de fortes chaleurs ou de périodes pluvieuses. Pour l'instant, aucun scénario majeur ne ressort. On risque d'avoir un temps un peu changeant."