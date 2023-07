Alerte météo. Orages et inondations : quatre départements en vigilance jaune en Normandie

Les derniers juillettistes n'auront pas le soleil à leurs côtés cette semaine : alors que Météo France annonce des averses sur une grande partie de l'hexagone, quatre départements sont placés en vigilance jaune orages lundi 24 juillet.

Seule la Manche sera épargnée : le Calvados et l'Orne sont en vigilance jaune orages dès 16 heures, l'Eure dès 17 heures et la Seine-Maritime est en vigilance jaune pluie et inondations jusqu'à 16 heures.

Les pluies devraient se poursuivre tout au long de la semaine sur le département, en particulier sur le littoral, prévoit Météo France.