Manche. Festival Grandes Marées : il reste des places pour certaines soirées

Le festival "Grandes Marées" a débuté samedi 22 juillet, à Jullouville. Pendant huit jours, différents concerts sont organisés dans la baie du Mont-Saint-Michel.

Quatre soirées disponibles

Parmi les têtes d'affiche, on note la présence du trompettiste Ibrahim Maalouf et d'Arthur H le lundi 24 juillet, Zazie, Corine et Louis Bertignac le mardi 25, Imany et Bernard Lavilliers le mercredi 26, Juliette Armanet et La Femme le jeudi 27, Skip the Use et Pomme le vendredi 28, Izïa, Benjamin Biolay le samedi 29, ou encore Franz Ferdinand et Hyphen Hyphen le dimanche 30 juillet. Les soirées de lundi, mardi et jeudi affichent complet. Il reste des places pour les autres jours de concerts.

Pratique. Billetterie sur le site du festival Grandes Marées.