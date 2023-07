Caen. Cet ingénieur a conçu un matériau révolutionnaire conçu pour remplacer les climatiseurs

C'est un tout petit matériau, fin d'un centième de millimètre, et pourtant, il pourrait bien changer l'avenir de la planète. En lieu et place du surnom de "clim du futur", plus grand public, Julien Cardin préfère évoquer "une surface radiative réfrigérante". Comprenez, un matériau qui diminue la température entrante et qui renvoie la chaleur de l'autre côté. Explications.

Un mélange parfait ?

Ingénieur de recherche au Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique (CIMAP), et établi dans les locaux de l'Ensicaen, une école d'ingénieurs, Julien Cardin a mis au point "un matériau qui permet de renvoyer plus de chaleur qu'il n'en reçoit, et donc de faire du froid", selon ses dires. Selon les simulations effectuées, il permet de diminuer d'environ 30 degrés la température ambiante. "On pense aux canicules en ce moment dans le bassin méditerranéen notamment. Avec ce matériau posé sur le toit d'une maison, on dépenserait moins d'énergie qu'avec un climatiseur actuel pour refroidir la pièce."

Pour simplifier, si les rayons du soleil frappent un toit avec une température de 50 degrés, la chaleur entrant dans la pièce grâce à ce matériau serait de 20 degrés, soit 30 degrés de moins. Mais ce n'est pas tout, car le matériau rejette aussi vers l'extérieur la chaleur de l'intérieur, pour refroidir encore plus une pièce !

Le matériau créé par Julien Cardin, qu'il appelle "surface radiative réfrigérante".

Encore des choses à découvrir

Grâce à ce mélange fait avec "des matériaux durables et sans problématiques géopolitiques", précise le chercheur, les gains environnementaux seraient considérables. "J'ai fait une estimation : on consommerait dix fois moins d'énergie qu'avec une pompe à chaleur air-air". Mais ce projet n'en est qu'au stade embryonnaire et il faudra attendre que toutes les propriétés du matériau soient optimisées. "L'objectif est de rendre ces surfaces accordables, c'est-à-dire qu'elle puisse s'adapter en fonction de la température pour imaginer un fonctionnement été et un fonctionnement hiver", poursuit Julien Cardin. Comprenez, le matériau pourra faire en sorte que la température soit toujours la même à l'intérieur de votre pièce.

Et en ce qui concerne de futurs usages de ce matériau, l'inventeur est bavard ! "On peut penser à la furtivité militaire, on pourrait récupérer de l'eau par condensation, ou imaginer s'en servir pour des vêtements, et concevoir des vêtements régulant" la température. Mais pour le moment ce matériau n'est produit qu'en petits échantillons et les essais se poursuivent dans les laboratoires de l'Ensicaen. Pour que le processus s'accélère, des financements supplémentaires seraient bienvenus.