Streaming. Jonathan Cohen tease la sortie de son film : "Sentinelle"

Jonathan Cohen est de retour devant la caméra avec un nouveau film. Cette comédie porte le nom de son personnage principal, qu'il interprète également, François Sentinelle.

François Sentinelle mène une double vie. Le jour, il est le flic le plus médiatique de l'Île de la Réunion, connu pour ses méthodes musclées et ses chemises à fleurs, poursuivant les criminels à bord de son célèbre defender jaune. Mais hors des heures de service (et bien souvent pendant), Sentinelle a un autre métier : chanteur de charme. Tous les réunionnais ont dansé sur "Le Kiki", son tube de jeunesse aujourd'hui un peu embarrassant. Depuis quinze ans, il essaye de renouer avec le succès en préparant un nouvel album… sans succès. Mais entre la police et la musique, Sentinelle ne veut pas choisir. Alors qu'il reste affairé à ses concerts et la sortie de son album, une vague de crimes violents secoue l'île. Une figure de l'élite locale est kidnappée, une autre assassinée. Pour n'importe quel flic, ce serait l'affaire d'une vie. Mais Sentinelle, tout à sa musique, n'a pas vraiment la tête à enquêter.

Jonathan Cohen s'est aussi prêté au jeu de la chanson, avec la sortie du faux clip de François Sentinelle, dans lequel il a un style très particulier avec des paroles très comiques. Découvrez dès maintenant "Est-ce que tu regrettes ?":

Sentinelle sera disponible sur Amazon Prime Video le vendredi 8 septembre.