Concert. Agon-Coutainville se transforme en dancefloor géant avec Sound of Legend

Tendance Ouest avait accueilli Sound of Legend en début d'année lors du Tendance Live Anova à Alençon. Ce DJ super-héros énigmatique avait proposé un show d'une énergie incroyable devant les 5 000 personnes présentes, ave des remix de "Maniac", "I'm so excited" ou encore "Tell me Why".

La première partie sera assurée par le groupe Cactus et Mamuth. Passant du hip-hop au gabber - un style de musique électro - et du RnB à la funk avec comme fil rouge la musique électro, ce groupe propose un éventail totalement atypique.

Ce rendez-vous en partenariat avec Tendance Ouest et totalement gratuit est donné en soirée à l'hippodrome du Martinet d'Agon-Coutainville.