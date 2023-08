Près de Fécamp. À Épreville, une visite à la ferme… aux escargots !

Il existe 70 000 espèces d'escargots dans le monde, dont dix à vingt comestibles. À Épreville, près de Fécamp, Romain Sauvaire élève 400 000 spécimens dits "gros gris" sous deux grandes serres. Son exploitation se visite pendant les vacances de Pâques et d'été.

Déconstruire les préjugés

L'héliciculteur - c'est le mot que l'on emploie pour désigner un éleveur d'escargots - se fait un plaisir de déconstruire les préjugés sur ces "bêtes à cornes". Les plus téméraires pourront même poser un des escargots sur leur main pour découvrir si l'on sent ou non la bave d'escargot chère aux sorcières… Naissance, reproduction, transformation… Après avoir abordé tous les aspects de cet élevage, une dégustation est bien entendu au programme !

Pratique. La Ferme aux Escargots, 18 hameau de Guernesey à Épreville. Visites jusqu'au 15 août, du lundi au jeudi à 9 h 30 et 11 h, le dimanche à 16 h, sans réservation. 4 € adultes, 2 € enfants.