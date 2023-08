Grandcamp-Maisy. En calèche dans la baie des Veys, à la découverte des parcs à huîtres

Amateurs d'huîtres, vous avez envie de découvrir les exploitations ostréicoles de la baie des Veys sans vous mouiller les pieds ? Alors embarquez à bord d'une calèche des attelages de la Nicollerie, et partez à la découverte des parcs à huîtres de la côte. Avec votre guide, vous découvrirez l'estran de la baie des Veys, les parcs à huîtres, la culture de l'huître et sa récolte. La balade se termine par la visite des exploitations ostréicoles et la dégustation d'huîtres.

Pratique. Grandcamp-Maisy, base conchylicole. Adulte 25 €, enfant (4-12 ans) 15 €, forfait famille (deux adultes et deux enfants) 70 €. Tous les mardis d'août, suivant la marée. Réservations au 02 31 21 46 00.