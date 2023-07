Domfront en Poiraie. Cité en Musique revient cet été avec de nombreux concerts

Cet été, Cité en Musique revient chaque mercredi à Domfront avec des concerts organisés par la Ville.

La 8e édition de Cité en Musique démarre ce mercredi 12 juillet avec le groupe Brazakuja à découvrir à 20 h 30 au niveau de la place du Général de Gaulle. Un groupe composé de trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie. Une musique inspirée par le Brésil, les Balkans et la chanson française, Brazakuja varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré.

La deuxième soirée proposera un ciné-concert avec Martin Coudroy, le mercredi 19 juillet à 21 h 30, sur la Cour Marie du Rocher. Le souffle de l'accordéon, la voix de Martin Coudroy et autres instruments accompagnent les péripéties d'une galerie de personnages. L'émotion et l'humour sont portés par la savante alchimie de l'image et du son. Une série de courts-métrages retrace un siècle de cinéma de 1901 à 2011, des plus grandes figures historiques du cinéma muet avec Charlie Chaplin et Buster Keaton.

Alliage de blues, rock, musique mandingue et touareg. En français, anglais et dioula, Strange o'clock vous plongera, le mercredi 26 juillet à 20 h 30, Place Saint-Front, dans un univers musical empli de charme. Un voyage aux notes sans frontières qui ressource et unifie.

Le mercredi 2 août, retour sur la place du Général de Gaulle à 20 h 30 pour découvrir, cette fois, l'univers de Martin Boyer. Entouré d'une multitude d'instruments (mandoline, banjo, bouzouki…), il va vous faire entrer dans son univers. De Calamity Jane à Catwoman, de mondes futuristes aux westerns, vous allez vivre les histoires de personnages connus ou inconnus, toujours dans un but festif de réflexion.

Spectacle jeune public le mercredi 9 août à 16 heures, au Parc du Château, intitulé FLOK. Cachés derrière un mur, huit musiciens scrutent un peintre en mal d'inspiration. Ils se moquent, jusqu'à se laisser découvrir. Flok est l'histoire de cette rencontre, mélange entre peinture et musique. Une série de six toiles, toutes différentes les unes des autres (a priori), mais qui offriront aux joyeux spectateurs d'étonnantes surprises.

Pour terminer la journée, rendez-vous sur la place Saint Julien à 20 h 30 pour applaudir le groupe Cargo Winch. Dans un esprit mutin, les marins pêcheurs du groupe Cargo Winch s'attaquent aux standards de la chanson française sur le thème de la mer, de la Bretagne, des bateaux. "Coquillages et Crustacés" : belons, crépidules, rigadeaux sont cuisinés tour à tour façon "Don Cabillaud". De l'humour, de belles chansons revisitées au programme de cette croisière pas comme les autres.

Les spectacles sont gratuits et ouverts à tous. En cas de pluie, les spectacles se dérouleront au Théâtre municipal, Place Burgwedel à Domfront en Poiraie.

Cité en musique, c'est tous les mercredis de l'été à Domfront.