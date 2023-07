Alençon. L'accès aux urgences dentaires de l'hôpital évolue

Les modalités d'accès aux urgences dentaires à l'hôpital d'Alençon ont été modifiées. À partir du lundi 10 juillet, il sera obligatoire d'appeler pour obtenir un rendez-vous. En semaine entre 9 heures et 17 heures, il faudra appeler le 07 84 19 68 07 pour prendre rendez-vous. Le week-end, les jours fériés et pendant la semaine entre 17 heures et 9 heures, le 15 sera le numéro à composer.

Seules les personnes qui ont appelé auront un rendez-vous, en fonction du profil du patient et selon les créneaux disponibles. Le Chicam tient à rappeler que son "service dentaire n'a pas vocation à recevoir les patients suivis régulièrement au sein des cabinets libéraux du territoire ni en cas de congés annuels des cabinets de dentiste de ville".