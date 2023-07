Coupe du monde de rugby. Le match d'ouverture retransmis sur grand écran à Barneville-Carteret

Avis aux amateurs de rugby ! La mairie de Barneville-Carteret va installer un grand écran dans le centre de Barneville vendredi 8 septembre. Cela permettra de regarder le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande. "On fait cela pour les amoureux du rugby et de sport en général", explique le maire de la commune David Legouet. Cet événement sera gratuit. Pour l'occasion, les cafetiers pourront agrandir leur terrasse.

Pour la suite de la compétition, qui se passe en France, la mairie et un groupe d'habitants fans de rugby réfléchissent à organiser des retransmissions de tous les matchs de l'équipe de France. Affaire à suivre donc.