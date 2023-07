[Photos]. Gens du voyage : à quoi ressemble l'aire de grand passage à Bréhal ?

La Manche est désormais en règle concernant le nombre d'aires de grand passage à disposition des gens du voyage. A Bréhal, un espace de quatre hectares vient d'être terminé pour accueillir entre 50 et 200 caravanes. Il a été inauguré jeudi 29 juin. Des communautés évangéliques vont pouvoir venir s'y installer pour y mener des missions religieuses.

Sur le terrain, il y a trois robinets pour avoir de l'eau, mais aussi une cuve pour les eaux usées.

"J'ai beaucoup de fierté de leur dire, voilà, elle est là votre aire de grand passage", reconnaît Ahcene Mallem, le gestionnaire de l'aire d'accueil des gens du voyage de Granville, qui connaît bien ces communautés. Les équipes de l'intercommunalité Granville Terre et Mer ont travaillé avec les pasteurs évangéliques pour construire une aire la plus adaptée possible.

Une aire de grand passage conçue avec les gens du voyage, pour être adaptée Impossible de lire le son.

Sur l'aire, il y a de quoi assurer les besoins de base des gens du voyage : de la lumière, de l'électricité, de l'eau. Le terrain a été entouré d'une haie, qui est en train de pousser, pour assurer l'intimité des voyageurs.

Les robinets sont répartis sur les contours de l'aire.

Des poubelles ont aussi été installées.

L'objet le plus important, avec l'eau, est cette armoire électrique. Elle est sécurisée, c'est-à-dire qu'elle coupe le courant en cas de détérioration. Elle permet aussi de voir la consommation électrique des groupes, avec des compteurs Linky.

Il existe deux autres aires de grand passage dans le département : une tournante dans le sud-Manche sur différentes communes autour du Mont Saint-Michel et une à Valognes qui a ouvert samedi 1er juillet.